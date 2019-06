Starši na mirnem shodu izrazili nasprotovanje predlaganim spremembam financiranja šolstva

Ljubljana, 19. junija - Pred današnjo poslansko razpravo spremembi financiranja zasebnih šol in ob robu posveta v DS o javnem in zasebnem šolstvu se je dopoldne pred poslopjem DZ na mirnem shodu zbralo okoli sto staršev, ki so izrazili nasprotovanje predlaganim spremembam. Kot so opozorili, so proti razslojevanju družbe in diskriminaciji na podlagi nazorskega prepričanja.