Vlada predlog sprememb financiranja zasebnih osnovnih šol pošilja v DZ

Ljubljana, 6. junija - Vlada je danes na seji potrdila predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in ga pošilja v sprejem DZ. Po prepričanju ministrstva za izobraževanje novela uresničuje odločbo ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih osnovnih šol. Slednje pa medtem opozarjajo, da je predlog protiustaven.