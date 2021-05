Gibanje Za pitno vodo zaenkrat zbralo okoli 30.000 podpisov za referendum

Ljubljana, 12. maja - V civilni iniciativi Za pitno vodo so do sedaj zbrali okoli 30.000 podpisov za referendum o zakonu o vodah, so danes navedli v gibanju Mladi za podnebno pravičnost. Ob tem so ponovno pozvali ljudi k oddaji svojih podpisov. V gibanju pa so predstavili tudi posebno akcijo, s katero želijo opozoriti na nevarnost pozidave priobalnih območij.