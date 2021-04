Ministrstvo zavrača navedbe pobudnikov referenduma o vodah glede overjanja podpisov

Ljubljana, 28. aprila - Ministrstvo za javno upravo zavrača očitke pobudnikov referenduma o vodah, da so lahko ljudje podpis na upravnih enotah overili samo po predhodnem naročanju. "V dopisu smo načelnice in načelnike pozvali, naj se za zbiranje podpisov zagotovi učinkovito, varno in sprotno sprejemanje podpor volivcev," so pojasnili za STA.