Nevladniki potrebujejo še okoli 24.800 podpisov za referendum o vodah

Koper, 7. maja - Predstavniki nevladnih organizacij in civilnih iniciativ ter prostovoljci so se danes zbrali v Kopru in znova pozvali državljane, naj prispevajo podpise za referendum o vodah. Od potrebnih 40.000 podpisov jih morajo do 24. maja zbrati še okoli 24.800, je povedal prostovoljec Nik Lisjak. Ob koncu dogodka je sledil simboličen skok v morje.