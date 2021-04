Pobudniki referenduma o vodah opozarjajo na težave pri zbiranju podpisov

Ljubljana, 28. aprila - V civilni iniciativi Za pitno vodo, kjer so doslej zbrali nekaj več kot 10.000 podpisov za referendum o zakonu o vodah, opozarjajo na številne nepravilnosti v zvezi z možnostjo overjanja podpisov na upravnih enotah in krajevnih uradih. Državljani po državi nimajo enake možnosti oddaje podpisa za zaščito vode, so izpostavili.