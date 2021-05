Pred stanovanjskim blokom v Mostah ponoči požar zajel sedem vozil

Ljubljana, 4. maja - Na parkirišču pred stanovanjskim blokom na Rusjanovem trgu na območju Most v Ljubljani je po poročanju uprave za zaščito in reševanje ponoči zagorelo osebno vozilo. Požar se je razširil še na šest avtomobilov, parkiranih v bližini. Posredovali so gasilci in ogenj pogasili. Poškodovan pa ni bil nihče, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.