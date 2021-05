Zagorela hiša v Zabukovici

Žalec, 3. maja - Okoli poldneva je v stanovanjski hiši v Zabukovici prišlo do požara. Ogenj se je iz kletnih prostorov razširil na ostrešje objekta, ob nastanku požara v hiši ni bilo stanovalcev. Požar so pogasili gasilci, na požarišču pa je ostala požarna straža. Objekt trenutno ni primeren za bivanje, so zapisali na Upravi RS za zaščito in reševanje.