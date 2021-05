Zagorelo na strehi bazena v Novi Gorici

Nova Gorica, 3. maja - Okoli 17. ure je zagorelo na strehi novega bazena v Novi Gorici. Delavci so na streho lepili hidroizolacijski material, nekaj minut po njihovem odhodu pa je izbruhnil požar in se razširil na približno 10 kvadratnih metrov strehe. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastala pa je večja materialna škoda, so za STA pojasnili na PU Nova Gorica.