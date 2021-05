Učenci kranjske šole po požaru znova v učilnicah

Kranj, 3. maja - Učenci Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj so se po požaru, ki je izbruhnil 21. aprila zvečer, danes znova vrnili v šolo. Dve poškodovani učilnici so med prvomajskimi počitnicami uspeli sanirati, učilnico za kemijo in kabineta za biologijo ter kemijo, v katerem je požar izbruhnil, pa bodo obnovili do novega šolskega leta.