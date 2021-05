V požaru v indijski bolnišnici umrlo najmanj 16 covidnih bolnikov

New Delhi, 1. maja - V požaru v indijski bolnišnici v zvezni državi Gujarat je danes umrlo najmanj 16 covidnih bolnikov in dve medicinski sestri, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je že tretji v nizu tragičnih požarov v bolnišnicah v Indiji, kjer epidemijo spremlja drastično pomanjkanje bolniških postelj in kisika. Iz države poročajo o novem rekordu okužb.