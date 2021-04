V Rižarni slovesnost ob italijanskem dnevu osvoboditve izpod nacifašizma

Trst, 25. aprila - V tržaški Rižarni je danes potekala slovesnost ob italijanskem prazniku osvoboditve izpod nacifašizma. Žrtvam, ki so padle za osvoboditev Italije, so se z venci poklonili predstavniki borčevskih, političnih in drugih organizacij. Slavnostna govornika sta bila tržaški župan Roberto Dipiazza in županja občine Zgonik Monica Hrovatin.