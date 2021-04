Na Dunaju protesti proti protikoronskim ukrepom

Dunaj, 10. aprila - Na Dunaju so danes pripravili proteste proti ukrepom za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Na protestih, za katere so organizatorji napovedali, da bodo mati vseh demonstracij, se je zbralo okoli 3000 ljudi. Po izgredu s policijo so aretirali deset protestnikov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.