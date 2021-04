Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 4.)

Ljubljana, 7. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o nadaljevanju cepljenja s cepivom AstraZeneca v Sloveniji in možnosti samotestiranja učencev. Poročale so tudi o današnjih rekordno nizkih jutranjih temperaturah, umoru 85-letnice, padcu brezposelnosti v marcu in zmagi Tadeja Pogačarja na tretji etapi dirke po Baskiji.