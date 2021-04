Delo o vrednotah zaposlenih v času epidemije (8. 4.)

Ljubljana, 7. aprila - Polona Malovrh v komentarju Kriza nas je naredila bolj simpatične piše o tem, da Slovencem do zdaj ni bilo veliko mar, kako se razumemo na delovnem mestu. A kriza nas je naredila bolj empatične in bolj simpatične. Dobri odnosi s sodelavci so na prvem mestu med vrednotami naših zaposlenih. Gre sicer za vrednoto, ki je globalno cenjena vse manj.