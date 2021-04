Finance o stiskah mladih v času epidemije (8. 4.)

Ljubljana, 7. aprila - Pia Bedene v komentarju So mladi med največjimi poraženci koronavirusne epidemije? piše o tem, da epidemija in vladni ukrepi pri mladih puščajo finančne rane. Delodajalci so jih ob začetku epidemije prve postavili na cesto. Mnogi so se zaradi zaprtja študentskih domov in študija na daljavo preselili nazaj k staršem, čeprav so bili prej na svojem.