Primorske novice o sadjarstvu (8. 4.)

Koper, 7. aprila - Vesna Humar v komentarju Dejavnost za optimiste piše, da je sadjarstvo dejavnost za optimiste ali idealiste. Sadjarji so aprilskih pozeb vajeni, kot so vajeni prevoziti 200 kilometrov, da postavijo stojnice, ali kot so vajeni kuhati marmelade, delati žganje ter postati tržniki, grafični oblikovalci, dramski igralci, inženirji in pravniki.