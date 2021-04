Dnevnik o kaznovalni politiki med epidemijo (8. 4.)

Ljubljana, 7. aprila - Peter Lovšin v komentarju Vernikom odpuščeno, protestnikom ne piše o kaznovanju ob kršitvah koronskih omejitvenih ukrepov. Medtem ko so policisti prekinili sveto mašo v ilegali in udeležencem izrekli opozorila, so bili v nekaterih primerih strožji. Omenja pisanje kazni za rogljiček, burek, hupanje, branje ustave, mariborske dijake itd.