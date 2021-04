Za kuratorja Frankfurta 2023 imenovana Amalija Maček in Matthias Göritz

Frankfurt, 1. aprila - V.d. direktorja Javne agencije za knjigo (Jak) Sebastjan Eržen je v soglasju z dosedanjimi partnerji ter s strokovnimi službami Jaka za kuratorja projekta Frankfurt 2023 imenoval Amalijo Maček in Matthiasa Göritza. Kuratorja bosta "z znanjem in izkušnjami bistveno nadgradila projekt ter omogočila njegovo učinkovito izvajanje in dolgoročne učinke".