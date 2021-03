Premiera Odiseje po anonimni prijavi zoper Lorencija prestavljena

Ljubljana, 30. marca - Producenti Homerjeve Odiseje so se po tem, ko se je njen režiser Jernej Lorenci kot profesor na AGRFT soočil z anonimno prijavo o spolnem nadlegovanju, odločili, da premiero prestavijo na termin, ko bodo okoliščine razjasnjene. Koprodukcijo med SNG Drama Ljubljana, MGL in Festivalom Ljubljana so nameravali uprizoriti septembra v Križankah.