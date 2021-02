Društvo gledaliških režiserjev podprlo igralko Mio Skrbinac

Ljubljana, 19. februarja - V Društvu gledaliških režiserjev so ogorčeni ob razkritju spolnih nadlegovanj ter zlorab na AGRFT. Ostro obsojajo vsako vrsto nadlegovanja ali nasilja in izrekajo podporo Mii Skrbinac, ki se je osebno izpostavila. Na vodstvo AGRFT in Univerze v Ljubljani apelirajo, da pospešijo postopke v zvezi s prispelimi prijavami.