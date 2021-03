Tonin predstavnikom združenja poklicnih gasilcev zagotovil skupno iskanje rešitev

Ljubljana, 25. marca - V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig je bilo danes delovno srečanje vodstva obrambnega ministrstva in uprave za zaščito in reševanje z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev. Govorili so o nekaterih odprtih vprašanjih, minister Matej Tonin pa je napovedal, da se bodo pogovarjali toliko časa, da poiščejo rešitve.