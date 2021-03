Za poklicne gasilce današnji obisk na Morsu "krik obupanih"

Ljubljana, 3. marca - Predstavniki poklicnih gasilcev so danes želeli samoiniciativno obiskati ministra za obrambo Mateja Tonina, ki mu očitajo nespoštovanje stavkovnega sporazuma in zavračanje socialnega dialoga. Poklicni gasilci, ki jih je nato sprejel državni sekretar Damijan Jaklin, so današnji obisk opisali kot "krik obupanih".