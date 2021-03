Obrambno ministrstvo zavrača očitke sindikata poklicnega gasilstva

Ljubljana, 2. marca - Na ministrstvu za obrambo v celoti zavračajo očitke Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije o nespoštovanju stavkovnih zahtev in zavračanju sindikalnega dialoga. Kot so poudarili, so ves čas pripravljeni na pogovore, vendar pa sindikat pogovore z za to pooblaščenim državnim sekretarjem Damijanom Jaklinom zavrača.