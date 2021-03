Sindikat poklicnih gasilcev z zahtevami na obrambno ministrstvo

Ljubljana, 3. marca - Predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije so za danes napovedali obisk pri obrambnem ministru Mateju Toninu, ki mu očitajo nespoštovanje stavkovnih zahtev in zavračanje socialnega dialoga. Na ministrstvu očitke v celoti zavračajo in trdijo, da se sindikat ne želi pogovarjati z za to pooblaščenim državnim sekretarjem Damijanom Jaklinom.