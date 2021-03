Sindikat gasilcev pričakuje, da se bodo pogajanja nadaljevala pred koncem meseca

Ljubljana, 4. marca - Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije pričakuje, da se bodo pogajanja za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva nadaljevala še pred koncem tega meseca, uveljavitev položajnega dodatka za gasilce pa pričakujejo najpozneje do konca aprila. To so zapisali v današnjem dopisu ministrstvu.