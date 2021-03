DZ bo danes glasoval o interpelaciji ministra Simonitija

Ljubljana, 25. marca - DZ bo danes nadaljeval obravnavo interpelacije ministra za kulturo Vaska Simonitija, ki so jo vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB. Poslanci so večji del razprave opravili v sredo, danes pa je predvideno tudi glasovanje. Vlagateljice interpelacije ministru očitajo neprimeren odnos do kulture in medijev, kar Simoniti vseskozi zavrača.