Popoldansko-večerno obravnavo Simonitijeve interpelacije zaznamovala prekinitev

Ljubljana, 24. marca - DZ je opravil večji del razprave o interpelaciji ministra za kulturo Vaska Simonitija. V popoldansko-večernem delu so se ponovile teme, ki so jih poslanci izpostavljali tekom dneva, kot so javni mediji, samozaposleni in nevladniki. Minister je v razpravi skorajda sprotno odgovarjal, nesoglasja pa so privedla celo do prekinitve seje.