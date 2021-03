Predlagatelji interpelacije Simonitija pozvali, naj pokaže državotvornost in odstopi

Ljubljana, 24. marca - Predlagatelji interpelacije ministra za kulturo Vaska Simonitija so v obrazložitvi predloga na seji DZ med drugim izpostavili ministrov odnos do samozaposlenih v kulturi in javnih medijev. Po besedah Matjaža Nemca (SD) je minister izgubili zaupanje strokovne javnosti. Violeta Tomić (Levica) ga je pozvala, naj pokaže državotvornost in odstopi.