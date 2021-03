V večini opozicije kritični predvsem do Simonitijevega neukrepanja v času epidemije in odnosa do medijev

Ljubljana, 24. marca - V LMŠ, SD, Levici in SAB, ki so vložile interpelacijo kulturnega ministra Vaska Simonitija, so v stališčih poslanskih skupin izpostavili slabšanje stanja v kulturi. Kritični so do Simonitijevega neukrepanja v epidemiji in odnosa do medijev. Tudi v DeSUS navajajo več očitkov, a se bodo o glasovanju odločili po razpravi. SNS interpelacije ne podpira.