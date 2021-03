DeSUS podpira interpelacijo Simonitija, vendar poslanci ne bodo glasovali enotno

Ljubljana, 24. marca - Stranka DeSUS je sporočila, da podpira interpelacijo ministra za kulturo Vaska Simonitija. Prepričani so, da je minister izgubil zaupanje javnosti, predvsem civilne družbe in medijev, so v DeSUS navedli v sporočilu ob robu seje DZ, na kateri obravnavajo interpelacijo. Izjave poslancev poslanske skupine DeSUS pa kažejo, da ne bodo glasovali enotno.