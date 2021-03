Mladi za podnebno pravičnost pred vlado protestirali proti načrtu za okrevanje

Ljubljana, 22. marca - Pred zgradbo vlade se je danes na protestu zbralo manjše število članov okoljevarstvenega gibanja Mladi za podnebno pravičnost. Izrazili so nestrinjanje z vladnim predlogom načrta za okrevanje in odpornost, ki da je škodljiv in vodi v podnebno katastrofo. Za kratek čas so se z verigami priklenili na vladno poslopje.