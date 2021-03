V razpravi Evropskega parlamenta deljena mnenja o nastajanju načrta za okrevanje

Ljubljana, 22. marca - V spletni razpravi v organizaciji pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji so imeli govorci danes deljena mnenja o tem, kako uspešna je Slovenija pri oblikovanju nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Vsi sodelujoči so se strinjali, da mora država kakovostno porabiti približno mesec dni, ki ga še ima za oblikovanje končne verzije načrta.