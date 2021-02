Opozicija za izredno sejo DZ glede načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 17. februarja - Opozicijske stranke SD, LMŠ, Levica in SAB, še naprej združene v Koaliciji ustavnega loka, zahtevajo sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi govorili o pripravi nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost. Poslanci omenjenih strank so prepričani, da je o tako pomembnem dokumentu za prihodnji razvoj države ključna široka javna razprava.