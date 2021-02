SVRK: Zahteva za sklic seje DZ o načrtu za okrevanje priložnost za izmenjavo mnenj o skupni prihodnosti

Ljubljana, 17. februarja - Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki koordinira pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, vidi zahtevo za sklic seje DZ kot priložnost za izmenjavo mnenj o skupni prihodnosti. Na seji, ki jo zahteva opozicija, nameravajo ovreči neresnice in manipulacije, ki se pojavljajo glede tega dokumenta.