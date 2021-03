V aplikacijo VešKajJeš dodatnih 28.000 izdelkov

Ljubljana, 22. marca - V aplikacijo VešKajJeš so pred kratkim dodali podatke za več kot 28.000 izdelkov. V aplikaciji je tako trenutno mogoče preveriti podatke o sestavi več kot 45.000 različnih živil in pijač. Uporabniki si lahko ogledajo izdelke iz šestih živilskih trgovin: Eurospin, Hofer, Lidl, Mercator, Spar in Tuš.