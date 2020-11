Koronski SOS: Gurmansko razvajanje možno tudi ob zaprtih restavracijah

Slovenija je dežela dobre hrane in pijače. Med jedmi iz božično-novoletne tradicije so gotovo tudi tatarski biftek, sarme ali potica. Orehova, makova, čokoladna, morda rožičeva potica ali s kakšnim drugim polnilom ... nekatere družine imajo svoje tradicionalne recepte za potico ali kako drugo praznično jed, ki jo edinstveno naredijo skrite sestavine in prijemi kuharice ali kuharja.

A omejitev gibanja na domačo občino ter prepoved druženja izven mehurčka ožje družine za mnoge pomeni, da letos ne bodo deležni teh dobrot izpod prstov sorodnikov ali prijateljev s smislom za kuhanje ali peko, ampak se bodo morali znajti sami.

Kje najti ideje in recepte?

Tisti, ki radi kuhajo, že poznajo številne spletne strani, kot sta denimo Okusno.je ali Kulinarika.net, kjer lahko najdejo številne recepte. Prav tako so vedno bolj popularni različni blogerji, ki ustvarjajo dobrote in ponujajo tudi video navodila o tem, kako ustvariti pojedino, ob kateri se bodo pocedile sline.

Številne nasvete in navodila je moč najti tudi na portalu videovsebin YouTube pa na različnih družbenih omrežjih.

Kje do gurmanske ponudbe ob zaprtih restavracijah

Ob zaprtih restavracijah je postala zelo popularna dostava hrane. V dveh največjih ponudnikih dostave hrane na dom, slovenski Ehrani in finskem Woltu, so po uvedbi strožjih omejevalnih protiepidemičnih ukrepov opazili velik porast naročil. Ehrana je ob Ljubljani in Mariboru ponudbo razširila tudi v Celje, širitev pa načrtujejo tudi pri Woltu.

Ponudbi na dom pa so se v epidemiji pridružili tudi nekateri priznani kuharji in gostinci. Prav svojega tatarca in potico so v center svoje, epidemiji prilagojene ponudbe denimo postavili v gostinski družini Jezeršek. Kot je za STA pojasnil poslovni direktor Gostinstva Jezeršek Jure Jezeršek, ravno ta teden zaganjajo svojo praznično ponudbo. Prilagodili so se razmeram, svoje dobrote pa ljudem ponujajo na dom.

Po njegovih besedah so ob omejitvah, ki jih je prinesla epidemija, priložnost dobile ideje, ki so pri njih že dolgo tlele, tudi e-kulinarika. Začeli so ob Martinovem in odziv je bil dober, zato so skrbno zasnovali praznične ideje in jedi.

Med drugim si bo pri Jezerških mogoče naročiti vse potrebno za pripravo njihovega tatarca, pošiljki z njihovimi prvovorstnimi sestavinami pa bodo priložili video navodila, kako se tega lotiti doma. Kar preko spletne trgovine si bo po napovedih Jureta Jezerška za božič mogoče naročiti tudi z njihovo domačo potico, po kateri je znana mami Sonja Jezeršek.

Podobno so se prilagodili tudi v kuhinjah dveh slovenskih kuharjev, nagrajenih z Michelinovo zvezdico. V Vili Podvin, kjer domuje in ustvarja chef Uroš Štefelin, nekatere njihove bolj prepoznavne in priljubljene jedi prav tako ponujajo za domov. Štefelinova ekipa pripravlja tudi božično večerjo, za katero kupcem obljubljajo, da jim bo priprava vzela največ 15 minut. Pri Štefelinu za Miklavža pripravljajo tudi tržnico, kjer bo mogoče kupiti izdelke njihovih lokalnih dobaviteljev.

Če ne morete v Hišo Franko, naj Hiša Franko pride k vam, pravijo v kuhinji z dvema zvezdicama okronane Ane Roš, kjer si lahko ljubitelji izbrane kulinarike naročijo številne njihove jedi ter vina iz njihove kleti kar na dom. Dvakrat na teden njihove stvaritve s hitro pošto pošiljajo po vsej Sloveniji in tudi drugam v Evropo, pravijo. Jedi s podpisom Roševe, vse iz slovenskih sestavin lokalnih pridelovalcev, pa si lahko ljudje kupijo tudi pri enem od slovenskih trgovcev. Za začetek so potrošniki lahko izbrali skutne njoke iz albuminske skute kobariške Mlekarne Planika.

Kaj je še dobro upoštevati?

Tako kot v restavraciji, je tudi doma pomembno, da hrano lepo postrežemo. Še posebej ob praznikih na mizo pogrnemo prt, poskrbimo za pravilno postavljen pribor in krožnike, mizo pa lahko okrasimo tudi nekaj okraski. Hrano na krožnik postavimo skrbno, tudi samo jed lahko okrasimo. Z izborom sestavin, ki naj bodo po nasvetu priznanih kuharjev še posebej v teh kriznih časih lokalno pridelane, poskrbimo, da bo krožnik večbarven in se ga bomo z užitkom lotili.

Tudi za praznične pogrinjke lahko ideje in nasvete najdemo na spletu, nič pa ne bo narobe, če pri tem sodelujejo tudi otroci in jim pustite, da gresta njihova ustvarjalnost in domišljija prosto pot.

V Vili Podvin tako dodajajo, naj ljudje izkoristijo praznični čas za bližnje, preden se spet vzpostavi "normalni" ritem za vse in bo časa za družino manj.