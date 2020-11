Ljubljana, 11. novembra - Slovenski otroci in mladostniki zaužijejo preveč sladkorja, so pokazali rezultati nacionalne raziskava o prehranskem vnosu prostih sladkorjev, ki so jih pred prihajajočim svetovnim dnevom sladkorne bolezni posredovali z Inštituta za nutricionistiko. Mladi največ prostih sladkorjev zaužijejo s sladkimi pijačami in sadnimi sokovi ter slaščicami.