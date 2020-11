S pestro in uravnoteženo hrano pokrijemo večino potreb po vitaminih in mineralih

Ljubljana, 17. novembra - Slovensko farmacevtsko društvo je izdalo publikacijo Minerali, vitamini in druge izbrane snovi, v kateri so sistematično popisani vitamini in minerali in njihovo delovanje na človeka. Knjigo so predstavili na spletnem dogodku, na katerem so poudarili, da je za zadostitev potrebam po vitaminih in mineralih najboljša uravnotežena, pestra prehrana.