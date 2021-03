Ministrstvo: Za dodatno naročilo pri Pfizerju se sprva nismo odločili, ker smo računali na AstraZeneco

Ljubljana, 16. marca - Slovenija je v prvi fazi v celoti izkoristila možnost nabave cepiva BioNTecha in Pfizerja po sistemu pro rata. Vendar se jeseni ni odločila za možnost dodatnega naročila, saj so pričakovali, da bo prej odobreno cepivo AstraZenece, so sporočili z ministrstva za zdravje. Dodatno so se odločili za vse možne količine po menjavi na čelu ministrstva.