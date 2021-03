Epsteinov dvorec na Manhattnu prodali za 51 milijonov dolarjev

New York, 13. marca - Sedemnadstropni dvorec pokojnega finančnika Jeffreya Epsteina v New Yorku so na dražbi prodali anonimnemu kupcu za 51 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov). Denar od prodaje bo šel v sklad za odškodnine žrtvam spolnih zlorab, ki jih je zagrešil Epstein, poročajo ameriški mediji.