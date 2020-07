V New Hampshiru aretirali nekdanjo ljubico in sodelavko Jeffreyja Epsteina

New York, 3. julija - V ameriški zvezni državi New Hampshire so v četrtek aretirali nekdanjo ljubico in sodelavko pokojnega bogatega pedofila Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell, ki je po aretaciji naredil samomor v celici newyorškega zapora. Osumljena je, da je delovala kot Epsteinova zvodnica mladoletnic, ki jih je izkoriščal za masaže in spolne odnose.