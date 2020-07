Nekdanja Epsteinova sodelavka ostaja v zaporu brez varščine

New York, 15. julija - Ameriška zvezna sodnica Alison Nathan je v torek na sodišču na Manhattnu zavrnila varščino za 58-letno nekdanjo ljubico in sodelavko pokojnega bogatega pedofila Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell, ki tako ostaja v zveznem zaporu vse do konca sojenja. To se bo začelo šele 12. julija prihodnje leto.