Nekdanja sodelavka Epsteina zanikala sodelovanje pri pedofiliji

New York, 23. oktobra - V New Yorku so v sredo objavili prepis izjave pod prisego nekdanje sodelavke pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina v zasebni tožbi ene od domnevnih žrtev. 58-letna Ghislaine Maxwell v izjavi zanika, da bi Epsteinu priskrbela mladoletnice za spolno izkoriščanje oziroma, da bi ga sploh kdaj videla pri teh dejanjih.