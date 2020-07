Epsteinova zvodnica Ghislaine Maxwell preseljena v newyorški zapor

New York, 7. julija - Nekdanjo ljubico in sodelavko pokojnega bogatega pedofila Jeffreyja Epsteina Ghislaine Maxwell so v ponedeljek iz zapora v državi New Hampshire, kjer so jo pred dnevi aretirali, preselili v zloglasni zvezni zapor v newyorškem Brooklynu, čeprav ji bodo sodili na Manhattnu.