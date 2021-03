STA vladni administraciji po dveh mesecih brez pogodbe zaprla dostop do tržnih vsebin

Ljubljana, 1. marca - STA je ostala brez enega največjih naročnikov svojih tržnih storitev - vladne administracije. Ker do konca februarja pogodba za tržne storitve STA ni bila sklenjena, je namreč agencija danes po 29 letih vladni administraciji zaprla dostop do teh vsebin. Omogočila ga bo tistim organom, ki bodo sklenili ločene naročniške pogodbe, so navedli na STA.