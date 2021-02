Predstavniki zaposlenih na STA: Z odločitvijo Ukoma se nadaljuje poskus razgradnje in uničenja naše medijske hiše

Ljubljana, 25. februarja - Zastopstvo uredništva, svet delavcev in sindikat novinarjev STA v odzivu na odločitev Ukoma, ki je zavrnil plačilo računa za opravljanje javne službe STA v januarju letos, ocenjujejo, da se nadaljuje poskus razgradnje in uničenja medijske hiše, zaposlene pa postavlja v položaj, ko se znova sprašujejo o svojem socialnem položaju.

"V času, ko politika in civilna družba opozarjata, da je treba za nadaljnji razvoj Slovenije preseči razcepljenost slovenske družbe, normalizirati razmere v njej in vzpostaviti kulturo dialoga in sodelovanja, je za zaposlene na STA prišla nova ura resnice," so zapisali v odzivu.

Kot navajajo, zaposleni na STA delajo z vso zavzetostjo, v času epidemije velikokrat tudi preko svojih meja, čeprav s strani ustanovitelja nikoli ni bilo razumevanja. "Drži, da že leta opozarjamo na naše slabe plače. Vendar tudi Ukom ponavlja laži, ki so jih pretekli teden v javnost že lansirali nekateri strankarski 'mediji' in smo jih organi zaposlenih na STA že demantirali," opozarjajo.

Znova poudarjajo, da gre pri tem zgolj za poskus razdora med zaposlenimi. "Ne drži namreč, da bi se med nami večina zaposlenih uprla, še več, ne poznamo niti takšnih posameznikov," so zapisali.

"Organi zaposlenih razen anonimnega zapisa z za to posebej ustvarjenega elektronskega naslova, za katerega resno dvomimo, da ga je sploh spisal kdorkoli od zaposlenih, doslej nismo zaznali kakšnega resnega nezadovoljstva, pač pa predvsem zaskrbljenost nad dejstvom, da se moramo v času največje zdravstvene in socialne krize ukvarjati še s svojo eksistenco," dodajajo. Pri tem so poudarili, da niso pristaši različnih anonimk, ki zagotovo ne bodo pomagale rešiti trenutnih resnih razmer.

Hkrati so poudarili, da bi moralo celotno družbo skrbeti, ko trenutni predstavniki ustanovitelja kljub večkrat izraženim opozorilom domače in tuje medijske ter politične javnosti o ogrožanju medijske svobode odkrito napovedujejo kršitev zakonov, ki jih je z veliko večino izglasoval DZ. Ta je v sedmem protikoronskem zakonu določil, da je treba poskrbeti za zakonsko določeno financiranje javne službe, ki jo izvaja STA.

Hkrati pa v vladnih vrstah kljub še vedno nesklenjeni tržni pogodbi "brezsramno in brezplačno uporabljajo naš servis, delijo tvite naših vesti, ki so jim po godu, ter blatijo naš ugled z neupravičenimi komentarji ob objavah tvitov vesti STA, ki niso po njihovi volji", navajajo predstavniki zaposlenih.

Poleg tega skupina posameznikov, "iz katere je že na prvi pogled jasno, kateri politični stranki pripadajo", napoveduje celo ustanovitev nekakšne nacionalne tiskovne agencije, ki da bo bolj slovenska in bolj objektivna od STA. Ob tem zastopstvo uredništva, svet delavcev in sindikat novinarjev STA spominjajo, da je STA zrasla pred 30 leti skupaj s samostojno Slovenijo in je vse doslej ter še vedno opravlja delo enega najbolj objektivnih slovenskih medijev.

Predstavniki zaposlenih na STA zato zavračajo blatenje dela STA brez razloga in z enim samim ciljem - da bi poročali izključno po želji trenutne oblasti. Opozorili so, da aktualna vlada ni lastnik STA, pač pa je ustanovitelj agencije Republika Slovenija, zato ne morejo pristajati na kakršnekoli diktate o tem, kako in o čem poročati. "Še naprej bomo objektivno poročali o vsem, kar je v interesu domače in tuje javnosti," so zagotovili.

Predstavnike koalicijskih strank ob tem sprašujejo, ali bodo dovolili nadaljnjo razgradnjo slovenskega medijskega prostora, ali pa nameravajo, vsaj tisti, ki so to počeli doslej, zagotoviti, da se financiranje STA ne ustavi in se spoštuje večinsko voljo poslancev DZ. Enako sprašujejo tudi predsednika republike Boruta Pahorja in predsednika DZ Igorja Zorčiča, ki bi morala biti po njihovem prepričanju prva varuha mlade, vendar očitno še vedno ne dovolj stabilne demokracije v Sloveniji.