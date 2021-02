Tudi iz poslanskih vrst pozivi k vzpostavitvi financiranja STA

Ljubljana, 25. februarja - Tudi iz poslanskih vrst se vrstijo pozivi k vzpostavitvi financiranja javne službe STA. V SMC, Levici, SAB in DeSUS so izpostavili pomen neodvisnih medijev ter se zavzeli za ohranitev STA in zagotavljanje njenega nemotenega delovanja. Od vlade pričakujejo rešitev nastale situacije, rešitev pa pripravljajo tudi v opoziciji.