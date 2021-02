Ukom zavrnil plačilo računa za opravljanje javne službe STA v januarju

Ljubljana, 24. februarja - V vladnem uradu za komuniciranje (Ukom) navajajo, da so zavrnili plačilo za opravljanje javne službe STA v januarju letos. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je Ukom to moral storiti, ker za to nima nobene pravne osnove. Pogodba za opravljanje javne službe STA za letos namreč med Ukomom in STA ni bila podpisana.