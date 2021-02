Pahor: STA ima posebno poslanstvo in mora biti financirana

Ljubljana, 25. februarja - Predsednik države Borut Pahor meni, da je treba vse napore usmeriti v izhodno strategijo iz epidemije, se osredotočiti na okrevanje in glavne cilje predsedovanja Svetu EU. Vse ostalo pa je treba opraviti čim prej in brez velikih polemik, med to spada tudi imenovanje tožilcev ter financiranje STA, ki ima posebno poslanstvo in mora biti financirana.